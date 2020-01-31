Депутаты утвердили в должности мэра города Сунжи Ингушетии Сапралиева

«В горсовете Сунжи состоялось очередное заседание, на котором рассматривался вопрос об избрании главы городского округа. Для участия в конкурсе по отбору кандидатур было представлено шесть человек. По итогам отбора конкурсная комиссия определила двух кандидатов: Хаваш-Багаудина Сапралиева и Халида Бекова», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что за Сапралиева проголосовали 17 из 18 представителей горсовета.

Обращаясь к депутатскому корпусу, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый вице-премьер Михаил Илезов отметил, что с первого дня его назначения врио главы Сунжи в городе наметилась положительная динамика.

Илезов заверил, что со стороны регионального правительства и партии новому мэру будет оказана всяческая поддержка в социально-экономическом развитии города.

В свою очередь члены депутатского корпуса отметили грамотное выстраивание руководителем муниципалитета взаимодействия с населением города и органами власти, а также выразили свою благодарность за трудолюбие и результат работы за первый месяц.

Сапралиев поблагодарил всех за оказанное доверие, заверив, что приложит все усилия для реализации намеченных планов.

Новому мэру 49 лет. Он имеет три высших образования. Сапралиев возглавлял Центральный административный округ самого крупного в регионе города Назрани.

В марте 2015 года председателем депутатского корпуса Назрани Магометом Парчиевым за заслуги и личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования он награжден Почетной грамотой горсовета.

С 2016 года и до назначения исполняющим обязанности главы города в конце декабря 2019 года, он работал в должности помощника-советника главы администрации Назрани.

26 декабря прошлого года глава самого молодого города Ингушетии Сунжи Магомед Албаков досрочно покинул свой пост после 11 месяцев работы.