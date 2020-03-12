Конституция

Депутаты парламента Ингушетии одобрили поправку к Конституции России

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Депутаты Народного собрания Ингушетии в четверг одобрили закон о поправке в Конституцию России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

«На внеочередном заседании Народного собрания в четверг присутствовали 28 из 31 депутата, трое отсутствовали по болезни. Постановление об одобрении закона о поправке к Конституции Российской Федерации принято единогласно», — сказал собеседник агентства.

«Сегодняшние поправки в Конституцию страны нацелены на создание сильного, социально ориентированного государства», — привели в пресс-службе слова спикера республиканского парламента Магамета Яндиева.

Напомним, закон о внесении поправки к Конституции России накануне был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к Президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему Президенту России вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции страны пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.

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