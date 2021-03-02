Депутаты Госдумы и парламента Ингушетии побывали на реанимированных предприятиях республики

Инвестору «Фелидже Пэллэ» по договору аренды передано недвижимое имущество ликвидированного ГУП, простаивавшего долгое время, на базе которого предусмотрен запуск обувной фабрики производительностью до шести тысячи пар и цеха по производству чулочно-носочных изделий производительностью до девяти тысячи пар в сутки.

В ходе посещения фабрик депутаты ознакомились с продукцией, уникальным оборудованием по производству товаров, условиями работы специалистов.

На сегодняшний день обувное производство запущено, часть персонала компании в количестве 55 человек уже набрана и обучена, произведена первая партия обуви в количестве десяти тысяч пар. При выходе на полную проектную мощность планируется создание 250 рабочих мест.

Другим инвестором, ООО «4БРА», по договору купли-продажи государственного имущества приобретено имущество швейной фабрики производственной мощностью 120 тыс. изделий в месяц. Ведется работа по пуско-наладке оборудования фабрики, обучению набранного персонала специалистами из Турции в количестве 65 человек. Набор персонала продолжается.

При выходе на полную проектную мощность планируется создание 1500 рабочих мест.

Инвестиционная привлекательность во многом определяет темпы экономического роста региона и страны в целом, оказывает огромное влияние в сфере создания рабочих мест для населения, тем самым повышая уровень занятости населения, уменьшая уровень безработицы, отмечается в релизе пресс-службы Народного собрания Ингушетии.