Производство

Депутаты Госдумы и парламента Ингушетии побывали на реанимированных предприятиях республики

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Депутат Госдумы Юшаа Газгиреев и парламентарии Ингушетии во главе со спикером Магаметом Яндиевым побывали не реанимированных предприятиях республики — ООО «Фелидже Пэллэ» и «4БРА», открытых на базе завода двигателей малой мощности и швейной фабрики.

Инвестору «Фелидже Пэллэ» по договору аренды передано недвижимое имущество ликвидированного ГУП, простаивавшего долгое время, на базе которого предусмотрен запуск обувной фабрики производительностью до шести тысячи пар и цеха по производству чулочно-носочных изделий производительностью до девяти тысячи пар в сутки.

В ходе посещения фабрик депутаты ознакомились с продукцией, уникальным оборудованием по производству товаров, условиями работы специалистов.

На сегодняшний день обувное производство запущено, часть персонала компании в количестве 55 человек уже набрана и обучена, произведена первая партия обуви в количестве десяти тысяч пар. При выходе на полную проектную мощность планируется создание 250 рабочих мест.

Другим инвестором, ООО «4БРА», по договору купли-продажи государственного имущества приобретено имущество швейной фабрики производственной мощностью 120 тыс. изделий в месяц. Ведется работа по пуско-наладке оборудования фабрики, обучению набранного персонала специалистами из Турции в количестве 65 человек. Набор персонала продолжается.

При выходе на полную проектную мощность планируется создание 1500 рабочих мест.

Инвестиционная привлекательность во многом определяет темпы экономического роста региона и страны в целом, оказывает огромное влияние в сфере создания рабочих мест для населения, тем самым повышая уровень занятости населения, уменьшая уровень безработицы, отмечается в релизе пресс-службы Народного собрания Ингушетии.

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