Депутаты горсовета утвердили в должности мэра Карабулака Магомед-Башира Осканова

«В четверг состоялось внеочередное заседание горсовета. Главным вопросом повестки дня стало избрание нового главы муниципального образования «Городской округ город Карабулак»», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что из 20 местных депутатов горсовета на заседание пришли 17, 16 из них отдали свои голоса Осканову.

Из 10 кандидатов во второй этап конкурса на замещение должности главы города вышли трое, один сделал самоотвод.

В начале ноября прошлого года мэр Карабулака Ахмед Битиев покинул пост, проработав три года. Он написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Исполнение обязанностей главы города местные депутаты возложили на бывшего главного государственного инспектора Ингушского управления ФАС России Осканова до проведения конкурсных процедур.

В антимонопольном ведомстве новый руководитель мэрии работал с 2016 года.