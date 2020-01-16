Муниципалитет

Депутаты горсовета утвердили в должности мэра Карабулака Магомед-Башира Осканова

0

Члены горсовета Карабулака путем открытого голосования избрали на пост главы муниципального образования Магомед-Башира Осканова, который с начала ноября исполнял обязанности мэра, сообщил газете «Ингушетия» представитель местной администрации.

«В четверг состоялось внеочередное заседание горсовета. Главным вопросом повестки дня стало избрание нового главы муниципального образования «Городской округ город Карабулак»», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что из 20 местных депутатов горсовета на заседание пришли 17, 16 из них отдали свои голоса Осканову.

Из 10 кандидатов во второй этап конкурса на замещение должности главы города вышли трое, один сделал самоотвод.

В начале ноября прошлого года мэр Карабулака Ахмед Битиев покинул пост, проработав три года. Он написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Исполнение обязанностей главы города местные депутаты возложили на бывшего главного государственного инспектора Ингушского управления ФАС России Осканова до проведения конкурсных процедур.

В антимонопольном ведомстве новый руководитель мэрии работал с 2016 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе Ингушетии обнаружили труп пенсионера
Бачурин и Коробкин навестили в больнице раненых при нападении на пост в Магасе ингушских полицейских
Рустам Угурчиев одержал уверенную победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо на приз общества «Динамо»
В Зязиков-Юрте состоялись мастер-классы членов Ассоциации ремесленников Ингушетии
«Ростелеком» обновляет защиту клиентов от DDoS-атак
В Назрани завершилось первенство республики по вольной борьбе
Братья Тутаевы в составе сборной Швеции выступят на международном турнире Flatz Open
Магас участвует во всероссийском проекте «Город России — национальный выбор»
В Северо-Кавказском федеральном округе запускается единый информационный туристский портал
Почти все директора ГУПов Ингушетии застраховали свой урожай озимых
В краеведческом музее Ингушетии откроется выставка «Летопись истории рода Кокурхоевых»

Главное

Яндекс.Метрика

 