Депутат парламента Ингушетии и уполномоченный по правам человека побывали в следственном изоляторе

Гости в сопровождении начальника учреждения совершили обход следственного изолятора. Провели беседы с лицами, содержащимися в камерах режимного корпуса и в карантинном отделении, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.

«Обращаясь к осужденным, Харон Саутиев выразил надежду, что освободившись, они найдут в себе силы для новой жизни, и не будут повторять прежних ошибок», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, гости также посетили кабинет психолога и медицинскую часть, где поинтересовались медицинским обеспечением и ходом вакцинации работников СИЗО и подследственных.

В столовой учреждения, депутат и уполномоченный проверил санитарное состояние, ознакомились с меню.

По результатам посещения гости остались довольны увиденным, каких-либо замечаний в адрес руководства ОФСИН высказано не было.