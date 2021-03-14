Депутат парламента Ингушетии и уполномоченный по правам человека побывали в следственном изоляторе
Депутат Народного собрания Ингушетии Харон Саутиев и уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев посетили следственный изолятор номер один ОФСИН России по региону.
Гости в сопровождении начальника учреждения совершили обход следственного изолятора. Провели беседы с лицами, содержащимися в камерах режимного корпуса и в карантинном отделении, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.
«Обращаясь к осужденным, Харон Саутиев выразил надежду, что освободившись, они найдут в себе силы для новой жизни, и не будут повторять прежних ошибок», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, гости также посетили кабинет психолога и медицинскую часть, где поинтересовались медицинским обеспечением и ходом вакцинации работников СИЗО и подследственных.
В столовой учреждения, депутат и уполномоченный проверил санитарное состояние, ознакомились с меню.
По результатам посещения гости остались довольны увиденным, каких-либо замечаний в адрес руководства ОФСИН высказано не было.