Футбол

Депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал Зелимхана Бакаева одним из лучших игроков национального чемпионата

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Депутат Госдумы, экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в четвертьфинале Олимп — Кубка России. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 23-летний полузащитник сборной России является одним из лучших игроков национального чемпионата.

«На мой взгляд, Бакаев в данный момент проявляет себя с наилучшей стороны. Играет мастерски, действует ярко и уверенно. К сожалению, он получил в дерби травму. Надеюсь, что у него все будет хорошо», — заявил Газзаев.

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