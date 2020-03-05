Депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал Зелимхана Бакаева одним из лучших игроков национального чемпионата

По его словам, 23-летний полузащитник сборной России является одним из лучших игроков национального чемпионата.

«На мой взгляд, Бакаев в данный момент проявляет себя с наилучшей стороны. Играет мастерски, действует ярко и уверенно. К сожалению, он получил в дерби травму. Надеюсь, что у него все будет хорошо», — заявил Газзаев.