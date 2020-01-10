Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру разобраться в причинах «приписания» ингушских городов к соседним регионам на сайте госуслуг

«Жители республики справедливо возмущены наличием ошибок на едином портале государственных услуг, в результате которых отдельные населенные пункты Ингушетии отнесены к Чеченской Республике и Северной Осетии. При выборе местоположения вручную сельское поселение Плиево не входит в состав Республики Ингушетия, а «приписано» к Чеченской Республике. При вводе городов Назрань и Карабулак, а также селения Барсуки из списка подсказок с названием субъектов РФ появляется Ингушетия и Чечня», — выразил недоумение парламентарий.

Принимая во внимание важность и болезненность вопросов границ и территории, Газгиреев попросил Чайку провести прокурорскую проверку с целью выяснения причин появления упомянутых ошибок на портале госуслуг РФ, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц, а Носкова — обеспечить их устранение в сжатые сроки.

При этом к письмам депутат приложил соответствующие скриншоты с сайта.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что некорректное навигационное определение некоторых сел и городов Ингушетии на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также отображение их в составе близлежащих регионов является следствием технической ошибки.

«Портал государственных услуг России — это федеральный ресурс, и МФЦ Ингушетии не имеет технической возможности как-то корректировать информацию на данном сайте. То, что там некоторые населенные пункты республики отображаются некорректно, — это техошибка, так происходит по всей стране», — сообщал изданию директор республиканского МФЦ Башир Кодзоев.

По его словам, специалисты МФЦ отправили навигационные корректировки в Москву. В ближайшее время все неточности будут исправлены.

Ранее в сети распространялась информация, что на едином портале государственных и муниципальных услуг населенные пункты Ингушетии отнесены к Чечне и Северной Осетии. Это вызвало негодование у жителей республики. Они массово начали отправлять жалобы администраторам портала с требованием разобраться и разъяснить ситуацию.