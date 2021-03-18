Депутат Госдумы от Ингушетии назвал слова Байдена о Путине истерией из-за отсутствия эффекта от санкций

«Интервью президента США телеканалу ABC News, в котором на провокационные вопросы журналиста прозвучала угроза в отношении Президента России и всей нашей страны, что мы заплатим за попытку вмешательства в американские выборы, расцениваю не иначе как очередную истерию американских властей из-за отсутствия каких-либо значимых результатов всех их санкций и ограничений, вводимых ими и их союзниками на протяжении более шести последних лет», — сообщил газете «Ингушетия» парламентарий, член комитета ГД РФ по энергетике.

В связи с этим Газгиреев задается вопросом: кем можно назвать американских президентов, начиная от Джорджа Буша старшего и до Джозефа Байдена, ежегодно убивающих десятки тысяч граждан, разрушивших суверенные государства Ирак и Ливию, убийц Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, заставивших миллионы жителей Ближнего Востока покинуть свои страны и стать беженцами.

Парламентарий считает эту угрозу вызовом всей стране. По его мнению, как всегда, Россия адекватно отвечает на все вызовы. Он уверен, что и в данном случае не будет исключения.

Ранее Байден на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента «убийцей» (killer), ответил утвердительно. Он также заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна ответить за свои действия.