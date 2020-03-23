Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения мировых цен на нефть.

По его мнению, удешевление топлива повлечёт снижение стоимости продуктов питания за счёт уменьшения затрат на транспортную логистику.

— Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продаётся на биржах, — это разные истории. Но всё-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны, — сказал РИА Новости парламентарий. Шеремет уверен, что бизнес должен проявить социальную ответственность в это непростое для всего мира время. Вопрос, на сколько снизить цены на бензин и дизтопливо, должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами, добавил депутат.

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