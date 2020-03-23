Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках

По его мнению, удешевление топлива повлечёт снижение стоимости продуктов питания за счёт уменьшения затрат на транспортную логистику.

— Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продаётся на биржах, — это разные истории. Но всё-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны, — сказал РИА Новости парламентарий. Шеремет уверен, что бизнес должен проявить социальную ответственность в это непростое для всего мира время. Вопрос, на сколько снизить цены на бензин и дизтопливо, должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами, добавил депутат.