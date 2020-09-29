Депутат Госдумы Алихан Харсиев оказал больницам Ингушетии помощь

По информации Минздрава региона, помощь поступает и в виде продуктовых наборов, и в виде медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты. Это уже восьмая партия грузов от Алихана Харсиева.

Меценаты, благотворительные фонды и крупные компании в период пандемии активно подключились к оказанию поддержки населению и медицинским работникам республики.