Благотворительность

Депутат Госдумы Алихан Харсиев оказал больницам Ингушетии помощь

0

Очередную партию необходимого для больниц Ингушетии медицинского снаряжения передал депутат Госдумы Алихан Харсиев.

По информации Минздрава региона, помощь поступает и в виде продуктовых наборов, и в виде медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты. Это уже восьмая партия грузов от Алихана Харсиева.

Меценаты, благотворительные фонды и крупные компании в период пандемии активно подключились к оказанию поддержки населению и медицинским работникам республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии будут судить собственника автомойки, где подросток получил электрическую травму
В Ингушетии возобновили дезинфекцию общественных мест после сообщений о росте заболеваемости коронавирусом
По уточненным данным, пожар произошел в помещении на территории фермы в Ингушетии
Активисты ОНФ в Ингушетии предложили назвать сквер в Назрани именем ветерана ВОВ Японца Абадиева
При пожаре в жилом доме в городе Сунжа Ингушетии погиб один человек
В Студии искусств Ингушетии Международный день музыки отметят концертом
Школа на 540 мест в микрорайоне «Новый» сельского поселения Яндаре будет готова до конца текущего года
В доме отдыха «Мужичи» осуществляются работы по обрезке и сносу высохших деревьев
В Ингушетии 7 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ
В рамках нацпроекта «Демография» для жителей Альтиево построили первый детский сад
Детсады по ингушским проектам могут появиться в любом городе России

Главное

Яндекс.Метрика

 