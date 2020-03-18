Департамент ОНФ проведет вебинар на тему увеличения шансов для получения президентского гранта

Спикер — заместитель руководителя исполкома ОНФ, член объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов Дмитрий Поликанов

Регистрация на вебинар доступна по ссылке: https://clck. ru/MTATA. Ссылка активна с 8 часов утра, сообщила координатор по работе со СМИ регионального исполкома ОНФ в Ингушетии Амина Бокова.

Вебинар проходит в режиме онлайн, подключиться к просмотру можно с любого устройства.