Департамент ОНФ проведет вебинар на тему увеличения шансов для получения президентского гранта
Сегодня, 18 марта, в 9 часов департамент развития общественных инициатив Общероссийского народного фронта проводит вебинар на тему — как увеличить шансы для получения президентского гранта.
Спикер — заместитель руководителя исполкома ОНФ, член объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов Дмитрий Поликанов
Регистрация на вебинар доступна по ссылке: https://clck. ru/MTATA. Ссылка активна с 8 часов утра, сообщила координатор по работе со СМИ регионального исполкома ОНФ в Ингушетии Амина Бокова.
Вебинар проходит в режиме онлайн, подключиться к просмотру можно с любого устройства.