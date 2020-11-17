День событийного туризма России отмечается в онлайн-режиме

Время трансляции прямого эфира: с 11:00 до 14:00 (по мск). Акция пройдёт в ZOOM, в Facebook на странице Национальной премии Russian Event Awards.

Модератором мероприятия является Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

«Национальная премия Russian Event Awards уже зарекомендовала себя как главная отечественная профессиональная экспертная, информационная и коммуникационная площадка для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц в сфере развития событийного туризма на территории регионов и страны. Эксперты и участники премии неоднократно говорили о ней как об эффективном инструменте, активно развивающем направление «событийный туризм» в России. Мы приглашаем всех авторов туристических событий России и всех, кто работает в данном направлении, встретиться 17 ноября в прямом эфире и отметить День событийного туризма России», — прокомментировал газете «Ингушетия» Геннадий Шаталов.