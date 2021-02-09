День российской науки в ИнгНИИ отметили подведением итогов за прошедший год

Со вступительным словом к коллегам обратилась директор института Нина Барахоева, которая поздравила ученых и исследователей с профессиональным праздником, положительно оценила их труд и поблагодарила за проделанную работу.

Было отмечено, что в этом году ИнгНИИ гуманитарных наук отметит свою 95-ю годовщину после открытия в 1926 году исследовательского института Ингушетии. За годы работы учреждение претерпело множество изменений, вплоть до реорганизации, и было воссоздано в 1993 году.

Двойная значимость мероприятия отразилась и на его содержании: по традиции были подведены итоги работы за прошедший год. В течение этого периода исследователями издано 10 монографических работ по различным научным направлениям, опубликовано свыше 150 статей, проведено 9 мероприятий, четыре из которых — международные научные конференции. Пожалуй, наиболее значимым событием стал выпуск первого тома Книги Памяти республики 1941-1945 гг. По словам Нины Барахоевой, такая книга была практически у всех российских регионов, за исключением Ингушетии.

«Теперь такая книга есть и у нас, она составлена по архивным материалам, имеющимся не только в республике», — сказала директор ИнгНИИ.

По ее словам, в течение отчетного периода все сотрудники принимали активное участие в научной и общественной жизни республики: ученые регулярно выступали в различных СМИ, телепередачах по духовно-нравственному воспитанию молодого поколения, проводили лекции по истории, культуре ингушского народа в школах и вузах, участвовали в круглых столах и семинарах.

У ингушских ученых впереди большие планы, для их реализации в прошедшем году был создан совет молодых ученых, целью которого является содействие персональному росту юных дарований в сфере науки.