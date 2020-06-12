В своем обращении он отметил, что этот «знаменательный день для всех россиян, которые по праву могут гордиться многовековой историей великой страны, ее богатейшей культурой, достижениями в науке, культуре, спорте, мощным военным потенциалом, духовным и культурным наследием».

«День России символизирует национальное единство и общую ответственность за судьбу страны, служит примером патриотизма, сплоченности, созидательной деятельности во имя могущества и процветания России», — считает Калиматов.

По его словам, сегодня Ингушетия «идет по пути развития и укрепления своей государственности, повышения экономического потенциала и благосостояния людей. Сохраняя и приумножая великое наследие, мы вместе решаем сложные задачи, бережно строим наше будущее».

«Стремление каждого из нас на своем месте созидать — учиться, работать, заниматься воспитанием детей — способствует благополучию и процветанию нашей малой Родины — Ингушетии, а значит, и всей России», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он выразил уверенность, что «любовь к Родине и вера в ее будущее помогут нам преодолеть любые испытания, вдохновят на созидательный труд и достижение высоких результатов».

Калиматов пожелал всем доброго здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех профессиональных делах и добрых начинаниях, отметив «пусть на нашей земле всегда будут мир, согласие и единство».

День России — один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Праздник стали называть Днем независимости.

В 1998 году первый Президент Ельцин предложил отмечать его как День России. Официально новое название праздник получил 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса страны.