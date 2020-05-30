День Парада Победы 24 июня указом Президента России объявлен нерабочим

«В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года, в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны», Путин постановил провести в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, в других городах России военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке Знамени Победы.

В 22 часа по местному времени в Москве, в других городах России будет произведен артиллерийский салют.

Министерству обороны страны поручено совместно с высшими должностными лицами субъектов, определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта.

Напомним, 29 мая главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что Минобороны приступило к подготовке к Параду.

Первая репетиция пройдет 8 июня в подмосковном Алабино, в Москве тренировка военных назначена на 17 июня. Генеральная репетиция на Красной площади состоится 20 июня.

Также парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах, отмечают «Известия».

26 мая Владимир Путин объявил о переносе проведения праздничных мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Также он предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля.

В День Победы, 9 мая этого года состоялась только воздушная часть парада.