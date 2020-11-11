Дело жителя Ингушетии о незаконном обороте более 22,8 кг марихуаны дошло до суда

«По версии следствия, мужчина по месту своего жительства в селе Кантышево хранил в целях сбыта наркотическое средство каннабис общей массой более 22,8 кг. В августе 2020 г. в рамках оперативно-розыскных мероприятий он незаконно сбыл за 10 тыс. рублей более 80 гр. наркотиков», — сказал представитель надзорного ведомства.

Он отметил, что в сентябре этого года в ходе обыска его доме незаконная деятельность была пресечена, а наркотики изъяты из оборота. Злоумышленника взяли под стражу.

Сельчанина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК России (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере). Более того, ему инкриминируют ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Уголовное дело направлено в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.