Дело об уклонении от уплаты налогов на 36 млн руб. расследуют в Ингушетии

«По данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2017 года ООО «Стройбек» представило в налоговую службу декларации с ложными сведениями о наличии права на вычеты налога на добавленную стоимость. Тем самым компания уклонилась от уплаты налогов в размере более 36 млн руб.», — сказал представитель ведомства.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).