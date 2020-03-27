Дело об уклонении от уплаты налогов на 36 млн руб. расследуют в Ингушетии

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Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты обязательных налогов в крупном размере обществом с ограниченной ответственностью, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«По данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2017 года ООО «Стройбек» представило в налоговую службу декларации с ложными сведениями о наличии права на вычеты налога на добавленную стоимость. Тем самым компания уклонилась от уплаты налогов в размере более 36 млн руб.», — сказал представитель ведомства.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

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