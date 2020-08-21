Дело о взрыве на заправке с погибшими и пострадавшими в Ингушетии дошло до суда

«В 22 часа 9 августа 2019 года житель Ставропольского края на полуприцепе доставил на территорию АГЗС ООО «Свой дом» в Сунже газ для его последующей перекачки в цистерну. После этого он и местный житель — технический директор заправочной станции, используя резиновые рукава и электрический насос, которые не отвечали требованиям промышленной безопасности, приступили к перекачиванию газа из полуприцепа в стационарную цистерну», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его информации, в тот момент произошла утечка газовоздушной смеси и ее возгорание.

В результате инцидента семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, двое из них впоследствии скончались.

Кроме того, при взрыве пострадали находившиеся поблизости строения и транспортные средства.

66-летний ставропольчанин и 41-летний житель Ингушетии обвиняются по ч.3 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Дело, заведенное по материалам прокуратуры, передано в суд для рассмотрения по существу.