Делегаты из Курской и Белгородской областей прибыли в Ингушетию для изучения туротрасли

«К нам прибыли делегации из двух регионов — Курской и Белгородской областей, они смогли посмотреть основные достопримечательности равниной и горной частей региона, испробовали национальную кухню, попробовали себя в лезгинке, получив азы национального танца от артистов госансамбля, и послушали лекцию по ингушскому этикету», — сказал Мизиев.

По его словам, в республику прибыли по десять делегатов из каждого региона — это туроператоры, блогеры, журналисты.

Ранее сообщалось, что Ингушетию в начале ноября посетит делегация из Рязанской области. Взаимодействие и сотрудничество с тремя регионами реализуется в рамках проекта «Мосты дружбы», выигравшего грант форума «Машук».