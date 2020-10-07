Туризм

Делегаты из Курской и Белгородской областей прибыли в Ингушетию для изучения туротрасли

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В Ингушетию прибыли делегации из Курской и Белгородской областей для изучения туристического потенциала региона и налаживания сотрудничества в сфере туризма, сообщил СМИ председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

«К нам прибыли делегации из двух регионов — Курской и Белгородской областей, они смогли посмотреть основные достопримечательности равниной и горной частей региона, испробовали национальную кухню, попробовали себя в лезгинке, получив азы национального танца от артистов госансамбля, и послушали лекцию по ингушскому этикету», — сказал Мизиев.

По его словам, в республику прибыли по десять делегатов из каждого региона — это туроператоры, блогеры, журналисты.

Ранее сообщалось, что Ингушетию в начале ноября посетит делегация из Рязанской области. Взаимодействие и сотрудничество с тремя регионами реализуется в рамках проекта «Мосты дружбы», выигравшего грант форума «Машук».

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