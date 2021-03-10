Делегация Сунженского района Ингушетии принимает участие в гастрономическом фестивале в Магасе

Свой талант на фестивале продемонстрируют мастера кулинарного искусства из района. Оценить вкус и качество блюд, приготовленных сунженскими поварами, можно будет в районном шатре с экспозицией и выставочными стендами.

«Данный фестиваль — одно из лучших мероприятий, проводимых в республике в целях развития туризма. Трудно переоценить важность мероприятия для сохранения самобытности и развития национальной культуры. Поэтому к участию в нем мы подошли со всей ответственностью», — цитирует главу Сунженского района Магомета Дзейтова его пресс-служба.

Напомним, в фестивале предусмотрено индивидуальное и командное выступление. Кроме того, участники могут выступать в нескольких номинациях: конкурс среди муниципальных районов в номинации «Самый гостеприимный район» и конкурсное состязание среди женщин на самую быструю чистку черемши в номинации «Сув».