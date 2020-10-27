Делегация из Ингушетии представила республику на Всероссийском съезде директоров клубных учреждений

Пленарное заседание открыли в онлайн-формате заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

«Приятно, что форум стал традицией. Есть интерес, есть обратная связь. В предыдущие годы у нас всегда был живой и конструктивный диалог, благодаря которому мы вырабатывали решения для дальнейшего развития клубных учреждений», — сказала Ольга Ярилова.

По её словам, несмотря на сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией, в этом году полностью выполняется и даже перевыполняется график работ на объектах строительства и капитального ремонта в рамках мероприятий нацпроекта «Культура», а также проекта «Единой России» «Местный дом культуры», который реализуется совместно с Министерством культуры РФ.

Благодаря конкурсу лучшие практики будут распространены и на другие регионы. Кроме того, замглавы ведомства подчеркнула, что Министерство культуры готово рассмотреть любые проекты, которые будут способствовать дальнейшему развитию клубных учреждений.

«Нам нужны новые инициативы, потому что жизнь не стоит на месте и важно идти в ногу со временем. И самое главное при этом — учитывать запросы и потребности той категории населения, с которой мы работаем. Только в этом случае клуб всегда будет востребован, актуален и заполнен», — сказала она.

Организаторы мероприятия: Министерство культуры Российской Федерации, партия «Единая Россия», Государственный Российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Министерство культуры Ставропольского края.