Дзюдо

Делегация Федерации дзюдо России посетила Ингушетию с рабочим визитом

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В Ингушетию с рабочим визитом прибыли вице-президент и исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, спортивный директор федерации Кирилл Денисов и заместитель руководителя департамента по организации мероприятий в Северо-Кавказском федеральном округе Федерации дзюдо России Эльдарханов Абдурагим.

Вместе с министром спорта Ингушетии Али Дошхоклоевым гости посетили республиканский тренировочный центр «Мужичи». Здесь им показали новые и реконструированные жилые корпуса для спортсменов, спортивный зал, бассейн, футбольное поле, теннисный корт, волейбольную и баскетбольную площадки, расположенные на прилегающей территории.

Валентин Хабиров положительно оценил проделанные работы и инфраструктуру спортивного объекта, отметил, что тренировочный центр, расположенный в таком живописном месте с благоприятными климатическими условиями, станет хорошим пунктом для проведения спортивно-тренировочных сборов сборных команд страны.

Затем гости посетили Дворец спорта «Магас» имени Берда Евлоева, где обсудили с Али Дошхоклоевым возможность проведения в Ингушетии в предстоящем году Кубка России по дзюдо.

В завершение рабочей поездки в региональном Минспорта министр Али Дошхоклоев вручил Валентину Хабирову, Кириллу Денисову и Абдурагиму Эльдарханову юбилейную медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией».

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