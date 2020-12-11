Делегация Федерации дзюдо России посетила Ингушетию с рабочим визитом

Вместе с министром спорта Ингушетии Али Дошхоклоевым гости посетили республиканский тренировочный центр «Мужичи». Здесь им показали новые и реконструированные жилые корпуса для спортсменов, спортивный зал, бассейн, футбольное поле, теннисный корт, волейбольную и баскетбольную площадки, расположенные на прилегающей территории.

Валентин Хабиров положительно оценил проделанные работы и инфраструктуру спортивного объекта, отметил, что тренировочный центр, расположенный в таком живописном месте с благоприятными климатическими условиями, станет хорошим пунктом для проведения спортивно-тренировочных сборов сборных команд страны.

Затем гости посетили Дворец спорта «Магас» имени Берда Евлоева, где обсудили с Али Дошхоклоевым возможность проведения в Ингушетии в предстоящем году Кубка России по дзюдо.

В завершение рабочей поездки в региональном Минспорта министр Али Дошхоклоев вручил Валентину Хабирову, Кириллу Денисову и Абдурагиму Эльдарханову юбилейную медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией».