Дагестанские врачи спасли школьника из Ингушетии, получившего сильные ожоги
Дагестанские специалисты ожогового отделения РКБ города Махачкалы под руководством Магомеда Ахмедова спасли жизнь подростку из Ингушетии, который получил 45% ожогов тела из-за пламени и кипятка от отопительного котла, сообщили в медучреждении.
«Доктора в Ингушетии при лечении пользовались консультациями дагестанских коллег. Однако, медпомощи, получаемой в Малгобекской центральной районной больнице, оказалось недостаточно, и было принято решение о транспортировке 15-летнего подростка в Дагестан в ожоговое отделение РКБ, являющейся Межрегиональным специализированным центром, имеющим все необходимое для лечения пациентов с ожогами», — сказал собеседник.
Сейчас юный пациент переведен в палату и активно идет на поправку. По прогнозам медиков, он сможет вернуться домой уже через две недели.