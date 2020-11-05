Дагестанские врачи спасли школьника из Ингушетии, получившего сильные ожоги

«Доктора в Ингушетии при лечении пользовались консультациями дагестанских коллег. Однако, медпомощи, получаемой в Малгобекской центральной районной больнице, оказалось недостаточно, и было принято решение о транспортировке 15-летнего подростка в Дагестан в ожоговое отделение РКБ, являющейся Межрегиональным специализированным центром, имеющим все необходимое для лечения пациентов с ожогами», — сказал собеседник.

Сейчас юный пациент переведен в палату и активно идет на поправку. По прогнозам медиков, он сможет вернуться домой уже через две недели.