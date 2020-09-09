Дачу Михаила Калинина в Джейрахском районе отреставрируют

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Дачу, построенную в 1920-х годах в горах Ингушетии для бывшего главы советского государства «всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина, отреставрируют для приема приезжающих в регион туристов. Об этом газете «Ингушетия» рассказал директор курорта «Армхи» Магомед Евлоев.

«Мы запланировали провести реконструкцию дачи Михаила Калинина, которая была построена для него примерно в 1920-х годах, на ее территории известный ингушский писатель Идрис Базоркин написал свой знаменитый роман «Из тьмы веков». Думаю, что это позволит привлечь большее количество туристов», — сказал Евлоев.

По словам Магомеда Евлоева, будут созданы семь комфортабельных номеров, где смогут отдыхать гости курорта «Армхи» и туристы. Расположение дачи очень удачное, из ее окон открывается вид на горы, а сама она стоит на окраине леса.

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