ЦУР

ЦУР Ингушетии с начала года отработано более 600 обращений в социальных сетях

0

С начала текущего года центром управления регионом Ингушетии совместно с муниципалитетами и органами исполнительной власти отработано более 600 обращений в социальных сетях.

Такую статистику озвучил руководитель структуры Магомед Мальсагов на заседании правительства республики, под руководством премьера Владимира Сластенина.

Среди популярных тем, которые зафиксировали системы «Инцидент менеджмент» и «Платформа обратной связи» — образование (24%), ЖКХ (15%), далее следует тематика дорожного хозяйства (9%). Некоторые из вопросов, благодаря оперативной реакции специалистов ЦУР во взаимодействии с профильными ведомствами, удалось быстро решить, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Мальсагов отметил, что в информационно-аналитической системе ЦУР предусмотрена возможность анализа каждого обращения путем изучения его содержания, что позволяет при необходимости выявлять сообщения определенного характера и содержания в любом из направлений и категорий. Более того, реализована возможность перехода из «тепловой карты» в систему «Инцидент Менеджмент» путем клика на номер сообщения и анализа всей цепочки от момента поступления обращения и до ответа органов исполнительной власти или местного самоуправления.

Он также озвучил планы по запуску онлайн-социологии, которая позволит поднимать актуальные темы региона для публичного обсуждения. «Мы планируем проводить как количественные онлайн-опросы, так и качественные исследования, предусматривающие глубинные, экспертные интервью и фокус-группы», — сказал руководитель ЦУР.

Сластенин поставил задачу кабинету министров оперативно разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия с центром управления регионом.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии самые дешевые квартиры на вторичном рынке жилья — Сбербанк
Ингушские «воительницы» постреляют на пейнтбольном турнире в горах республики
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка, посвященная ученому-кавказоведу Евгению Крупнову
В МЧС по Ингушетии предупреждают о сильном ветре в горной части республики
В 2020 году 8,6 тыс. семей в Ингушетии получили субсидии на оплату коммунальных услуг
В Магасе установили четырехметровые качели
В Магасе проведут реконструкцию сквера, названного в честь 245-летия российско-ингушского союза
В российских школах могут сократить количество контрольных работ
Министерство культуры Ингушетии продолжает набор абитуриентов для поступления в профильные вузы страны
Мастер декоративно-прикладного искусства Юсуп Цуров представил свои работы на чемпионате WorldSkills
Ингушетия получит около 3 млн рублей на бесплатные лекарства для больных с Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 