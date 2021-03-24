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ЦУР Ингушетии оперативно отреагировал на обращение жительницы Карабулака

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Центр управления регионом Ингушетии незамедлительно отреагировал на обращение жительницы Карабулака.

Женщина, проживающая на улице Рабочей, 37, опубликовала в Instagram жалобу о том, что в их жилом доме забилась канализация. «Необходимо экстренное реагирование, пока не стало хуже», — написала она.

Центр управления регионом Ингушетии незамедлительно зафиксировал и передал сообщение в администрацию Карабулака. Через несколько часов коммунальщики устранили проблему.

Также специалистами коммунальной службы города проводятся профилактические обходы и проверки системы водоотведения на прилегающей территории.

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