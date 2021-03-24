ЦУР Ингушетии оперативно отреагировал на обращение жительницы Карабулака

Женщина, проживающая на улице Рабочей, 37, опубликовала в Instagram жалобу о том, что в их жилом доме забилась канализация. «Необходимо экстренное реагирование, пока не стало хуже», — написала она.

Центр управления регионом Ингушетии незамедлительно зафиксировал и передал сообщение в администрацию Карабулака. Через несколько часов коммунальщики устранили проблему.

Также специалистами коммунальной службы города проводятся профилактические обходы и проверки системы водоотведения на прилегающей территории.