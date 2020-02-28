Цикл симфонических концертов впервые проведут в Ингушетии в 2020 году

«Мы планируем провести первый в нашем регионе фестиваль — цикл симфонических концертов, который стартует осенью 2020 года. Фестиваль приурочен к 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Потому и вся музыка, все произведения, которые будут исполнять на концертах, будут основаны именно на ингушских народных мелодиях», — сказал Дзейтов на коллегии Минкультуры республики.

По его словам, музыкальные композиции для симфонических концертов напишут российские композиторы, а исполнят произведения артисты одного из симфонических оркестров страны, которые будут приглашены для этого в республику.

Напомним, что в марте 1770 года вблизи селения Ангушт (ныне Тарское Пригородного района) на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия») представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России.