Цифровой досуг: мультимедийный сервис Wink на Юге выбрали более полутора миллионов человек

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Количество пользователей мультимедийного сервиса Wink от «Ростелекома» в регионах ЮФО и СКФО, смотрящих его у себя дома через приставки, достигало 693 тысяч абонентов. Кроме того, еще около 800 тысяч человек пользуются сервисом через мобильные устройства.

«Популярность Wink легко объяснить — он сочетает все достижения индустрии цифровых видеосервисов с разнообразным и эксклюзивным контентом, образовательными ресурсами и партнерскими проектами. Все это дает непревзойденный по широте охвата интересов наших пользователей продукт, который мы постоянно развиваем и наполняем как новыми опциями, так и новинками отечественного и мирового кинематографа», — отметила Анна Роднова, директор по работе с массовым сегментом МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Wink — это цифровой сервис, который объединяет онлайн-кинотеатр с широкими возможностями, интерактивное телевидение, образовательную площадку с эксклюзивным контентом и библиотеку с аудиокнигами от крупнейшего русскоязычного онлайн-портала «ЛитРес». Его можно смотреть одновременно с помощью браузера на компьютере или ноутбуке, через одноименное приложение на смартфонах или планшетах Android и IOS, а также на Smart TV или с помощью приставки на обычном телевизоре. При этом под одной учетной записью пользователь может подключить к сервису до пяти устройств. Телевидение Wink представлено более чем 260 каналами, многие из которых вещают в HD и 4К, фильмотекой, наполненной лучшими блокбастерами и последними новинками, в том числе с эксклюзивным переводом Дмитрия «Гоблина» Пучкова, и сериалами с озвучкой от Дениса «Кураж-Бомбей» Колесникова. Особое внимание уделено детскому контенту. Wink содержит большой выбор мультфильмов, телеканалов для маленьких, образовательные ролики и видеоуроки от ведущих учебных заведений страны и многое другое.

«Я давно пользуюсь онлайн-кинотеатрами, перепробовал их все и остановился на Wink. Конечно, в моем выборе большую роль сыграли скидки, предоставленные мне «Ростелекомом» как постоянному клиенту. Но сейчас, когда я уже хорошо знаю этот сервис, я бы подключил его и без скидок, потому что для меня его преимущества очевидны — уникальный канал по смешанным единоборствам UFC, обилие контента в 4К и эксклюзив от «Гоблина». Кроме того, приятно иметь возможность переключаться между разными устройствами», — отметил Дмитрий Барышников, клиент «Ростелекома» из Ростова-на-Дону.

В настоящее время, когда многие кинотеатры закрыты по причине пандемии коронавирусной инфекции, «Ростелеком» запустил акцию для любителей коллективного отдыха «Смотрим вместе». Любой подписчик сервиса может открыть виртуальный кинозал и совместно с компанией до пяти человек удаленно посмотреть понравившийся фильм или сериал, а затем обменяться впечатлениями. Для друзей абонента услуга предоставляется бесплатно.

Получить более подробную информацию о сервисе Wink и условиях его подключения можно на сайте компании, официальном портале самой платформы и по телефону 8 800 100 0 800.

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