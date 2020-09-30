Цифровое равенство: «Ростелеком» охватил интернетом семь высокогорных сел в Дагестане

«УЦН обеспечивает не только доступ сельчан к интернету через Wi-Fi. Оптоволоконные линии помогают решать и другие вопросы: вещание цифрового телевидения, подключение к интернету лечебно-профилактических учреждений, социально значимых объектов и многое другое. Получается, что вместе со строительством объектов УЦН для отдаленных малых населенных пунктов открываются перспективы развития социальной и деловой инфраструктуры. В ближайшем будущем в программу войдут также села численностью от 100 до 250 жителей. Со временем не останется ни одного села, кутана, не охваченного доступом в интернет. Только тогда будем считать, что сельчане взаимодействуют с информационным сообществом на уровне горожан, то есть наступит цифровое равенство», — пояснил Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком».

Интернет через точку доступа распространяется в радиусе 100 метров и более, в зависимости от рельефа. По договоренности с администрациями сел базовые станции, состоящие из коммутатора, роутера Wi-Fi и антенны, размещаются так, чтобы в зону охвата попадали социальные объекты: школы, библиотеки, амбулатории. В любое время суток местные жители могут подключиться к интернету на устройствах, которые поддерживают Wi-Fi, в том числе с помощью смартфонов, планшетов, ноутбуков. Для сельчан важно, что услуга предоставляется бесплатно.

«Регистрируешься первый раз и пользуешься интернетом, когда нужно. Наша школа рядом, в десяти метрах. Около столба с антенной установили скамейки, чтобы посидеть с телефоном. А в другой части села еще и таксофон. Так что сельчане освоили новые технологии и пользуются ими. Наше село уютное, зеленое. Но удалено от райцентра, городов. Раньше тратили деньги на транспорт, время на дорогу, пока добирались до социальных учреждений, банкомата, больницы, районо. Через интернет вопросы решаются дистанционно, на расстоянии. Земляки уже обращаются к связистам с просьбой провести отдельную линию интернета в дом. Я тоже хочу, чтобы подключиться к телевидению WINK, как у сына в Махачкале. Можно нужную книгу найти на «Лит. рес», посмотреть новые методики обучения на «Ростелеком. Лицей». Много чего интересного и полезного в этой услуге», — рассказала Калимат Магомедрасулова, учитель начальной школы села Хини.

Работы по устранению цифрового неравенства в Дагестане продолжаются. Уже подключено 90 поселков и сел как на равнинных, так и в высокогорных районах республики. К концу 2021 года «Ростелеком» планирует охватить цифровой связью еще 218 населенных пунктов и построить для этого оптическую инфраструктуру протяженностью 1 316 км.

Информацию о том, как подключиться к открытой точке доступа Wi-Fi, пройти идентификацию по СМС, звонку или через Портал Госуслуг, можно узнать на региональном сайте «Ростелекома».