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Члены горсовета поддержали кандидатуру Аушева на пост мэра столицы Ингушетии

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В ходе открытого голосования из представленных двух кандидатов на пост мэра Магаса местные депутаты единогласно проголосовали за Усмана Аушева — сына известного религиозного деятеля Башира-Хаджи Аушева, председателя ассоциации благотворительных фондов региона. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в горсовете.

«В администрации Магаса состоялось внеочередное заседание депутатов городского совета с участием секретаря ингушского регионального отделения «Единой России», Микаила Илезова. На повестке дня стоял вопрос об избрании главы муниципального образования», — сказал собеседник издания.

По результатам работы конкурсной комиссии депутатам были предложены две кандидатуры на пост мэра: Усмана Аушева и Адама Албакова. Единогласным решением горсовета руководителем округа избран Аушев.

В июне минувшего года Аушев был избран исполняющим обязанности мэра Магаса. На этом посту он сменил Руслана Арсамакова.

Новый руководитель мэрии, выпускник горского кадетского корпуса имени Абдулы Цароева, юрист по специальности, с 2006 года работал в различных ведомствах республики и за ее пределами.

На протяжении долгого времени он занимается благотворительностью, вместе с единомышленниками и волонтерами организует сбор средств, для нуждающихся семей, а также возглавлял Совет отцов при аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ингушетии.

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