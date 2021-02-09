Члены горсовета поддержали кандидатуру Аушева на пост мэра столицы Ингушетии

«В администрации Магаса состоялось внеочередное заседание депутатов городского совета с участием секретаря ингушского регионального отделения «Единой России», Микаила Илезова. На повестке дня стоял вопрос об избрании главы муниципального образования», — сказал собеседник издания.

По результатам работы конкурсной комиссии депутатам были предложены две кандидатуры на пост мэра: Усмана Аушева и Адама Албакова. Единогласным решением горсовета руководителем округа избран Аушев.

В июне минувшего года Аушев был избран исполняющим обязанности мэра Магаса. На этом посту он сменил Руслана Арсамакова.

Новый руководитель мэрии, выпускник горского кадетского корпуса имени Абдулы Цароева, юрист по специальности, с 2006 года работал в различных ведомствах республики и за ее пределами.

На протяжении долгого времени он занимается благотворительностью, вместе с единомышленниками и волонтерами организует сбор средств, для нуждающихся семей, а также возглавлял Совет отцов при аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ингушетии.