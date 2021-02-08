«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптики

«Современный город должен быть пространством без спутанных и закрученных проводов. Кабели, мотками висящие на столбах и закрывающие небо, не только эстетически неуместны, но и технически не надежны. Особенно в специфических условиях Юга с сильными ветрами и налипанием мокрого снега и льда на проводах в зимний период. Так что программа «Чистое небо» выполняет сразу три функции: повышает надежность работы сети, сокращает издержки на ее обслуживание и возвращает городским жителям возможность любоваться архитектурой на фоне чистого неба», — отметил Павел Шалюгин, директор по работе с операторами связи МРФ «Юг».

В числе крупнейших участников программы, в интересах которых «Ростелеком» перенес оптику под землю, такие провайдеры и операторы связи как «МегаФон», «МТС» и «ЭР-Телеком».

«Участие в программе «Чистое небо» — не просто коммерческий проект. Это вклад в формирование новой, более комфортной среды для жителей и гостей наших регионов. Помимо эстетики, важна и практическая часть — срок службы подземных проводов в разы выше. Например, мы до сих пор обнаруживаем фрагменты кабеля времен Российской империи, которые остаются в целости уже больше века. Уверен, наша модернизация прослужит не меньше», — рассказал Андрей Криштофович, технический директор Поволжского филиала «МегаФона».

Перенос линий связи под землю позволяет улучшить эстетический вид городов, увеличивает срок службы самой инфраструктуры, защищает ее от постороннего вмешательства и воздействия погодных условий. По статистике постоянный контроль и техническое обслуживание сокращает количество аварий в сети под землей по сравнению с воздушными линиями в среднем в тридцать раз. Кроме того, такой формат обеспечивает возможность техническим специалистам заводить кабель напрямую в здания, что упрощает процесс подключения новых клиентов.

В числе преимуществ переноса оптики в кабельную канализацию — прозрачность формирования стоимости, а также ее прогнозируемость в будущем в отличие от воздушного размещения, где цена аренды может часто меняться по желанию собственников опор и никак не регламентирована.

Тарифы «Ростелекома» на предоставление места операторам в кабельной канализации устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» от 29 ноября 2014 года. Они являются публичными и пересматриваются не чаще одного раза в год.

Получить более подробную информацию по условиям предоставления места для сетевой инфраструктуры в кабельной канализации «Ростелекома» можно на сайте компании.