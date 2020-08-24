Число заразившихся Covid-19 в Ингушетии превысило 4,2 тыс. человек
По данным республиканского оперативного штаба, к 24 августа в Ингушетии проведено 59065 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4205 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+23 за сутки).
За весь период умерло 76 пациентов, выздоровело — 3750 (+25 за сутки).⠀
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 13 человек.
21 пациент находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 2 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего 238 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 79.
149 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀