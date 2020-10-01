Число занимающихся дзюдо в школе Альтиевского административного округа Назрани достигло порядка 100 ребят

На днях зал посетил заместитель министра спорта Ингушетии Магомед Мошхоев, который был приятно удивлен количеством спортсменов и дисциплиной в команде.

Основные принципы тренировки здесь — это поддержание определённых правил и хорошая дисциплина, ведь именно она позволяет выполнить запланированные задания. А если её нет, то и нет полноценной тренировки. Так считают тренеры Ахмед Оздоев, Магомед Мальсагов и Дауд Эсмурзиев, которые работают в этом зале.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, такая слаженная работа тренерского состава уже дает хорошие результаты: из зала дзюдо школы № 14 Альтиевского административного округа вышли чемпион Европы, мастер спорта России Адам Цечоев, чемпион России Амин Цечоев, призер первенства России среди молодежи Хасан Пугоев. Многие воспитанники являются призерами и чемпионами международных и республиканских соревнований.