Число занимающихся дзюдо в школе Альтиевского административного округа Назрани достигло порядка 100 ребят
В спортзале школы № 14 Альтиевского административного округа Назрани занимается дзюдо порядка 100 ребят в возрасте от 7 лет и старше.
На днях зал посетил заместитель министра спорта Ингушетии Магомед Мошхоев, который был приятно удивлен количеством спортсменов и дисциплиной в команде.
Основные принципы тренировки здесь — это поддержание определённых правил и хорошая дисциплина, ведь именно она позволяет выполнить запланированные задания. А если её нет, то и нет полноценной тренировки. Так считают тренеры Ахмед Оздоев, Магомед Мальсагов и Дауд Эсмурзиев, которые работают в этом зале.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, такая слаженная работа тренерского состава уже дает хорошие результаты: из зала дзюдо школы № 14 Альтиевского административного округа вышли чемпион Европы, мастер спорта России Адам Цечоев, чемпион России Амин Цечоев, призер первенства России среди молодежи Хасан Пугоев. Многие воспитанники являются призерами и чемпионами международных и республиканских соревнований.