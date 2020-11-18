Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 8,5 тыс. человек
На 18 ноября в Ингушетии проведено 126093 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8547 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+74 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 104 пациента, выздоровело — 7141 (+122 за сутки).
42 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.
Госпитализировано всего — 454, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 117.
531 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.