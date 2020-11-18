Коронавирус

Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 8,5 тыс. человек

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На 18 ноября в Ингушетии проведено 126093 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 8547 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+74 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 104 пациента, выздоровело — 7141 (+122 за сутки).

42 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.

Госпитализировано всего — 454, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 117.

531 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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