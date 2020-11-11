Коронавирус

Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 8 тыс. человек

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В Ингушетии Covid-19 за сутки подтвержден у 68 человек, за весь период заболело — 8047.

По состояние на 11 ноября проведено 119355 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Всего скончалось 98 человек, выздоровело — 6633 (+145 за сутки).

40 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.

Госпитализировано всего — 433, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 110.

524 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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