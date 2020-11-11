Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 8 тыс. человек

По состояние на 11 ноября проведено 119355 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Всего скончалось 98 человек, выздоровело — 6633 (+145 за сутки).

40 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.

Госпитализировано всего — 433, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 110.

524 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.