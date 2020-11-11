Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 8 тыс. человек
В Ингушетии Covid-19 за сутки подтвержден у 68 человек, за весь период заболело — 8047.
По состояние на 11 ноября проведено 119355 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.
Всего скончалось 98 человек, выздоровело — 6633 (+145 за сутки).
40 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.
Госпитализировано всего — 433, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 110.
524 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.