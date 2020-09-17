Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 5 тыс. человек

По состоянию на 16 сентября в Ингушетии проведено 74527 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. За весь период умерло 78 пациентов, выздоровело — 4365 (+41 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 24 человека.

24 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 238 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 97.

291 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.