Коронавирус

Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 5 тыс. человек

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За сутки в Ингушетии вывялено 49 новых случаев Covid-19, число заболевших с 30 марта текущего года составило 5044 человека.

По состоянию на 16 сентября в Ингушетии проведено 74527 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. За весь период умерло 78 пациентов, выздоровело — 4365 (+41 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 24 человека.

24 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего 238 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 97.

291 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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