Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 12,5 тыс. человек
На 6 января в Ингушетии проведено 174754 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12544 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+62 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 143 человека, выздоровело — 10693 (+30 за сутки).
41 пациент находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 75.
Госпитализировано всего — 410, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.
514 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.