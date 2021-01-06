Коронавирус

Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 12,5 тыс. человек

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На 6 января в Ингушетии проведено 174754 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12544 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+62 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 143 человека, выздоровело — 10693 (+30 за сутки).

41 пациент находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 75.

Госпитализировано всего — 410, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 115.

514 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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