Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 10 тыс. человек
К 7 декабря в Ингушетии проведено 145258 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 1048 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+81 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
За сутки умер один пациент, всего — 118 человек, выздоровело всего — 8552 (+54 за сутки).
43 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 человек — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.
Госпитализировано всего — 574, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 153.
598 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.