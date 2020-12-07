Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 10 тыс. человек

За сутки умер один пациент, всего — 118 человек, выздоровело всего — 8552 (+54 за сутки).

43 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32.

Госпитализировано всего — 574, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 153.

598 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.