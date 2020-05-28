Коронавирус

Число заболевших Covid-19 в Ингушетии приблизилось к отметке в 2 тыс. человек

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По состоянию на 28 мая в Ингушетии проведено 11686 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 1955 проб положительных (+49 человек за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Летальных исходов за сутки не зафиксировано, всего скончалось 50 человек. К 44 умершим на 27 мая, добавлено 6 человек, скончавшихся в апреле этого года с неподтвержденными лабораторно диагнозами Covid-19, уточняется в сообщении.

Выздоровевших за весь период — 788 человек.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 36.

Госпитализировано 557 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 317.

42 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 человек — на ИВЛ.

Все остальные, с подозрением и подтверждением на Covid-19, ввиду удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Как ранее сообщалось, в Ингушетию прибыла группа московских медиков для оказания помощи врачам республики в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Команда медиков состоит из шести квалифицированных врачей различной специализации: хирурга, пульмонолога, инфекциониста, рентгенолога, анастезиологов-реаниматологов.

Напомним, в среду на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным Президент России попросил направить в регионы бригады московских медиков, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. Владимир Путин отметил, что в первую очередь эта помощь востребована в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Забайкалье.

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