Коронавирус

Число заболевших Covid-19 в Ингушетии превысило отметку в 4,7 тыс. человек

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По состоянию на 9 сентября в Ингушетии проведено 69355 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4702 впервые установленных диагноза Covid-19 (+39 за сутки).

С 30 марта умерло 77 пациентов, выздоровело — 4068 (+23 за сутки). ⁣⠀

32 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 человека — на ИВЛ.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 11 человек.

Госпитализировано всего 264 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 93.

171 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому, сообщает республиканский оперативный штаб.

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