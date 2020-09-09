Число заболевших Covid-19 в Ингушетии превысило отметку в 4,7 тыс. человек
По состоянию на 9 сентября в Ингушетии проведено 69355 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4702 впервые установленных диагноза Covid-19 (+39 за сутки).
С 30 марта умерло 77 пациентов, выздоровело — 4068 (+23 за сутки). ⠀
32 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 человека — на ИВЛ.
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 11 человек.
Госпитализировано всего 264 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 93.
171 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому, сообщает республиканский оперативный штаб.