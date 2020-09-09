Число заболевших Covid-19 в Ингушетии превысило отметку в 4,7 тыс. человек

С 30 марта умерло 77 пациентов, выздоровело — 4068 (+23 за сутки). ⁣⠀

32 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 человека — на ИВЛ.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 11 человек.

Госпитализировано всего 264 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 93.

171 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому, сообщает республиканский оперативный штаб.