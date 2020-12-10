Коронавирус

Число заболевших Covid-19 в Ингушетии превысило 10 тыс. человек

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К 10 декабря в Ингушетии проведено 148525 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 10304 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+85 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

За весь период умерло 120 человек, выздоровело — 8836 (+83 за сутки).

41 пациент находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 12 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 52.

Госпитализировано всего — 599, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 144.

694 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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