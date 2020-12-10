Число заболевших Covid-19 в Ингушетии превысило 10 тыс. человек

За весь период умерло 120 человек, выздоровело — 8836 (+83 за сутки).

41 пациент находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 12 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 52.

Госпитализировано всего — 599, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 144.

694 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.