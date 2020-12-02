Коронавирус

Число умерших с Covid-19 в Ингушетии выросло до 115 человек

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с Covid-19, число умерших за весь период выросло до 115 человек.

На 2 декабря в республике проведено 140285 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9635 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+81 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело всего — 8206 (+111 за сутки).

48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 20 человек — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 27.

Госпитализировано всего — 481, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 148.

548 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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