Число умерших с Covid-19 в Ингушетии выросло до 115 человек
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с Covid-19, число умерших за весь период выросло до 115 человек.
На 2 декабря в республике проведено 140285 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 9635 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+81 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Выздоровело всего — 8206 (+111 за сутки).
48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 20 человек — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 27.
Госпитализировано всего — 481, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 148.
548 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.