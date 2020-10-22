Коронавирус

Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 93 человек

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В Ингушетии за сутки скончались еще два пациента с Covid-19, за весь период - 93 человека.

По данным на 22 октября проведено 100586 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6824 впервые установленных диагноза Covid-19 (+59 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

30 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Выздоровело всего 5595 (+59 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35 человек.

Госпитализировано всего — 355, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 146 пациентов.

339 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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