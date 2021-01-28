Коронавирус

Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 160 человек

0

В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего — 160 человек.

На 28 января в республике проведено 196216 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13826 впервые установленных диагнозов COVID-2019 (+42 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 12047 (+54 за сутки).

19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 48.

Госпитализировано всего — 255, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 81.

402 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В экосистеме Сбера появится маркетплейс электронной коммерции
Борцы вольного стиля братья Ханиевы успешно выступили на юниорском первенстве в Дагестане
Ингушский театр юного зрителя кардинально преобразится до конца 2021 года
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль-комедию онлайн «Мой мальчик»
Минздрав Ингушетии пригласил жителей Сунженского района на вакцинацию против Covid-19
В Сунженском районе Ингушетии наградили директоров домов культуры сельских поселений
В Ингушетии за нарушения природоохранного законодательства предъявлено штрафов на сумму более 9,5 млн рублей
Мэрией Сунжи начаты работы по реконструкции дороги на улице Линейной
Юные спортсмены из Ингушетии успешно выступили на турнире по боксу в Ставрополье
Ингушские борцы классического стиля завоевали медали на первенстве Москвы
«Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис ЮMoney

Главное

Яндекс.Метрика

 