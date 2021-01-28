Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 160 человек
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего — 160 человек.
На 28 января в республике проведено 196216 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13826 впервые установленных диагнозов COVID-2019 (+42 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Выздоровело — 12047 (+54 за сутки).
19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 48.
Госпитализировано всего — 255, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 81.
402 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.