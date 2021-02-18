Число умерших от Covid-19 в Ингушетии выросло до 170 человек

По данным на 18 февраля, в регионе проведено 217282 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14545 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+28 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело всего — 12678 (+25 за сутки).

15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 38.

Госпитализировано всего — 158, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 49.

293 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.