Число умерших от Covid-19 в Ингушетии выросло до 170 человек
В Ингушетии за сутки от коронавируса умер один пациент, за весь период — 170 человек.
По данным на 18 февраля, в регионе проведено 217282 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14545 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+28 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Выздоровело всего — 12678 (+25 за сутки).
15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 38.
Госпитализировано всего — 158, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 49.
293 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.