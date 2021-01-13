Коронавирус

Число умерших от Covid-19 в Ингушетии возросло до 150 человек

0

В Ингушетии за сутки от коронавируса скончался один пациент, всего — 150 человек.

На 13 января в республике проведено 181700 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13058 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+67 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 11190 человек (+59 за сутки).

32 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 49.

Госпитализировано всего — 399, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 114.

399 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Лидер «Справедливой России» предложил начать поэтапный отказ от ЕГЭ
В Ингушетии житель пожертвовал средства для укладки дороги на одной из улиц Назрани
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Ханума»
Муса Евлоев на предолимпийском чемпионате России по греко-римской борьбе бороться не будет
Ингушский студент рассказал об уникальном проекте строительства на Марсе
Ингушские кукольники работают над новыми спектаклями
Калиматов поздравил работников СМИ Ингушетии с профессиональным праздником
В сельском поселении Экажево завершилась реконструкция районного Дома культуры
«Девяностые», «Дэвид Боуи. Человек со звезды» и другие эксклюзивные премьеры января в Wink
В наибольшей степени рост потребительских цен в 2020 году зафиксирован в Ингушетии — Росстат
Экс-глава сельского поселения в Ингушетии подозревается в незаконном выделении земельного участка

Главное

Яндекс.Метрика

 