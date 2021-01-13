Число умерших от Covid-19 в Ингушетии возросло до 150 человек

На 13 января в республике проведено 181700 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13058 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+67 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровело — 11190 человек (+59 за сутки).

32 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 49.

Госпитализировано всего — 399, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 114.

399 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.