Коронавирус

Число умерших от Covid-19 в Ингушетии возросло до 140 человек

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло — 140 человек.

На 1 января в Ингушетии проведено 170086 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 12227 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+91 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 10499 (+107 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 82.

37 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 13 — на ИВЛ.

Госпитализировано всего — 490, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 112.

576 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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