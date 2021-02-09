Число умерших из-за Covid-19 в Ингушетии возросло до 165 человек

На 9 февраля в регионе проведено 208249 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14273 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+35 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Выздоровело — 12491 (+77 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.

Госпитализировано всего — 204, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 68.

274 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.