Коронавирус

Число умерших из-за Covid-19 в Ингушетии возросло до 165 человек

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В Ингушетии за сутки от коронавируса скончался один пациент, всего — 165 человек.

На 9 февраля в регионе проведено 208249 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14273 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+35 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Выздоровело — 12491 (+77 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 40.

Госпитализировано всего — 204, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 68.

274 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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