Число стобалльников ЕГЭ в Ингушетии выросло в три раза

Об этом сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова на совещании под руководством Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Основной этап аттестации прошел с 3 по 25 июля в 10 пунктах проведения экзаменов, включая 2 участка на дому. Дополнительный период — с 3 по 8 августа. В проведении ЕГЭ было задействовано 1109 специалистов в качестве руководителей пунктов, организаторов, технических специалистов, членов комиссии, медицинских работников и ассистентов.

На основной этап зарегистрировались 2635 человек. Контроль обеспечивали 40 онлайн-наблюдателей из числа студентов в информационно-ситуационном центре, открытом на базе регионального Института повышения квалификации работников образования, 34 федеральных аккредитованных общественных наблюдателя на местах и дистанционно, 10 федеральных экспертов и 44 члена государственной экзаменационной комиссии.

Также осуществлялся надзор над уровнем обеспечения безопасности здоровья всех сторон в условиях распространения коронавирусной инфекции. По данным регионального управления Роспотребнадзора проблем со здоровьем детей, педагогов и всех участников проведения ЕГЭ не возникло.

На совещании было отмечено, что опыт Ингушетии в организации ситуационного центра был отмечен Рособрнадзором как положительный, рекомендованный к распространению на регионы.

Однако, несмотря на усиление контроля за ходом экзаменов, было выявлено 97 нарушений, по факту которых инициирована проверка в отношении 17 директоров школ.

По итогам проведения экзаменов основного этапа ЕГЭ-2020 в конфликтную комиссию было подано 507 заявлений о несогласии с выставленными баллами. Оценка 272 работ осталась без изменений.

Калиматов считает, что при наличии позитивных изменений, которые всех радуют, все же присутствует широкий пласт проблем, над которым региону необходимо работать.

«Почти каждый десятый наш выпускник в этом году не преодолел минимальный порог по количеству баллов на ЕГЭ по русскому языку. Также обстоят дела с математикой: минимум баллов не набрали 20% аттестуемых. Наши дети от природы одарены, талантливы и любознательны. Задача школы разглядеть и развить эти качества. Немало ребят из года в год получают призы и награды на всевозможных форумах одаренных детей, но мы будем повышать и планку общего уровня преподавания в наших школах», — сказал руководитель субъекта.

Калиматов также заявил, что с 2021 года в Ингушетии будут акцентировать внимание на повышении количества и качества специалистов по техническим дисциплинам, при выделении целевых мест предпочтение будет отдаваться техническим вузам, востребованным профессиям, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.