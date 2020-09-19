Число смертей заболевших Covid-19 в Ингушетии выросло до 79 человек
В Ингушетии за сутки скончался еще один пациент с коронавирусом, всего с 30 марта текущего года умерло 79 человек.
По состоянию на 19 сентября в Ингушетии проведено 76012 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5136 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+47 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
За весь период выздоровело — 4409 (+14 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 29 человек.
21 пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.
Госпитализировано всего 238 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 93.
294 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.